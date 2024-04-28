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WSJ: Германия боится изымать активы РФ из-за опасений по репарациям

Руководство Германии активно выступает против конфискации замороженных российских активов Евросоюзом, поскольку опасается, что это создаст прецедент, который позволит другим странам получить от Берлина репарации за Вторую мировую войну.

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