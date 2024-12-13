Пункт отбора по контракту в Петербурге ежедневно принимает и обрабатывает сотни заявок

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа Количество людей, желающих служить в Вооруженных силах России, остается на высоком уровне, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии