Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Всего за ночь дежурные средства перехватили 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атаки фиксировались над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.