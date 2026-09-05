Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Всего за ночь дежурные средства перехватили 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атаки фиксировались над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
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