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Гру об «Арене-Трактор»: «Хоккей витает в воздухе здесь. Это признак хорошей организации, частью которой я рад стать»

На днях 56-летний специалист, назначенный в это межсезонье, прибыл в Челябинск. – Поделитесь первыми впечатлениями от арены.

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