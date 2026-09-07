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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин – 39-й в рейтинге игроков НХЛ от NHL Network. Кофилд – 31-й, Нюландер – 32-й, Сорокин – 35-й, Лео Карлссон – 38-й

NHL Network продолжает публикацию рейтинга 50 лучших игроков НХЛ на данный момент. Места с 40-го по 31-е выглядят следующим образом: 40.

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