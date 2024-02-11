«Украинцы придут и убьют тебя, тебя конкретно, прилетит граната и мина!»: Журналист Карпенко накричал на мать пленного российского солдата

Он также усомнился в интеллектуальных способностях женщины и заявил, что ему не стыдно разговаривать с ней в таком тонеУкраинский журналист Дмитрий Карпенко оскорбил мать российского военного, попавшего в плен.
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