Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

621 подписчик

«Украинцы придут и убьют тебя, тебя конкретно, прилетит граната и мина!»: Журналист Карпенко накричал на мать пленного российского солдата

«Украинцы придут и убьют тебя, тебя конкретно, прилетит граната и мина!»: Журналист Карпенко накричал на мать пленного российского солдата

Он также усомнился в интеллектуальных способностях женщины и заявил, что ему не стыдно разговаривать с ней в таком тонеУкраинский журналист Дмитрий Карпенко оскорбил мать российского военного, попавшего в плен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз дебилизма..
Ответить
13 час.
ЛК
Леонид Калашников
Саложопый быдлодкпомовный свинокозопасы
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх