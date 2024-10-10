Психолог Шумейко назвала увлечение квадробингом следствием внутренних переживаний ребенка

Квадробинг — это неофициальный своеобразный спорт, который стал популярным в последнее время. Журналисты в рамках SHOT ПРОВЕРКИ узнали, почему ребенок часто появляется в маске животного и ползает на четвереньках и подражает животному.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии