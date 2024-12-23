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Мистика от Павшего

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  • Павший Дух
    P.S. Что вам сказать... Есть эксперимент «Вселенная 25», где сообщество мышей не может жить в раю, оно вырождается от...Праздность..
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Путь долог..

Путь долог..

Путь долог.Мистика от Павшего.Павший Дух.Путь к богу долог, ты можешь не пройти его, застряв в своём самомнении, решив, что с вами бог, раз выучил религию и знаешь, как пользоваться ей, и можешь от имени его вершить дела.

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