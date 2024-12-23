Путь долог.Мистика от Павшего.Павший Дух.Путь к богу долог, ты можешь не пройти его, застряв в своём самомнении, решив, что с вами бог, раз выучил религию и знаешь, как пользоваться ей, и можешь от имени его вершить дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии