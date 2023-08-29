Живая Кубань

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Сегодня православные христианеотмечают Ореховый Спас

Сегодня православные христианеотмечают Ореховый Спас

Сегодня православные христианеотмечают Ореховый СпасСегодня отмечается Ореховый (или Хлебный) Спас. Так в народе стали называть православный праздник, посвящённый Перенесению из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

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