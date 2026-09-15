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Авто - Мото - Новости

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Ferrari представила трековый суперкар 296 GT Modificata, который нельзя купить

Ferrari представила трековый суперкар 296 GT Modificata, который нельзя купить

Ferrari показала самую экстремальную версию модели 296 — 296 GT Modificata. Это трековый автомобиль, построенный на базе гоночной версии 296 GT3 Evo, но освобождённый от ограничений автоспортивных регламентов.

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