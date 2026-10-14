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Ямское поле

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Задержанный на Ленинградском проспекте водитель стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО задержали на Ленинградском проспекте 27-летнего водителя. Нарушитель не только выехал на встречную полосу на дороге с односторонним движением, но и не имел при себе водительского удостоверения.

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