МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Там много подводных камней, о которых мы ничего не знаем!😎😀👈Для чего Россия и...
  • Виктор Галкин
    Что то давно про новичёк не было слышно. Как бы не испортился в закромах)Прага жаждет боль...
  • Лев Добрый
    Это действительно ДРУЖБА, КИМ теперь может дышать полной грудью!😎👍👈👀Путин отправил на...

Никарагуа становится стартовой площадкой для российских боевых ракет и базой для подводных лодок?

Никарагуа становится стартовой площадкой для российских боевых ракет и базой для подводных лодок?

Фото с сайта stranabolgariya.ru 33K прочитали Ведущие российские информационные агентства пока не сообщают сенсационную новость о том, что президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий с гуманитарными целями ввод в Никарагуа личного состава боевой техники, кораблей и самолётов Вооруженных Сил России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх