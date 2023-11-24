Никарагуа становится стартовой площадкой для российских боевых ракет и базой для подводных лодок?

Фото с сайта stranabolgariya.ru 33K прочитали Ведущие российские информационные агентства пока не сообщают сенсационную новость о том, что президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий с гуманитарными целями ввод в Никарагуа личного состава боевой техники, кораблей и самолётов Вооруженных Сил России.
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