Осенние_разносолы. Час_общения.

Что осень запасет – зима все подберет.Осень – традиционная пора заготовок. Чтобы хватило на долгую зиму, хозяюшки запасают урожаи с дачных участков и огородов: вяжут косы лука, варят варенье и делают соленья.
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