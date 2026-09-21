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Дата-центры: Шотландия против

Дата-центры: Шотландия против

Шотландский парламент принял решение приостановить строительство гипермасштабных центров обработки данных (ЦОД) на территории Шотландии ввиду опасения, что их деятельность негативно отразится на экологии из-за огромного потребления воды и нарушит стабильность работы энергетической системы по причине громадных затрат электроэнергии.

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