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Подорвался на мине в конце войны с фашистами, остался инвалидом, спас легенду СССР от гибели. История брата Боброва

Подорвался на мине в конце войны с фашистами, остался инвалидом, спас легенду СССР от гибели. История брата Боброва

Он мог стать звездой Советского Союза.Для тех, кто знаком с историей советского хоккея, Всеволод Бобров не нуждается в представлении.

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