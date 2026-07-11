Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании в четвертьфинале в Лос-Анджелесе одержала волевую победу над Бельгией со счётом 2:1. Вратарь испанцев Унаи Симон пропустили впервые на турнире после 649 "сухих" минут, побив рекорд итальянца Вальтера Дзенги.
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