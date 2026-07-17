«Спартак» готов на все 100! Барко вопреки слухам – на поле, Парада – уже в команде, Жедсон - готов! Карседо: «Желание запредельное!»

Завтра стартует новый футбольный сезон в России. Хотя формально матч за Суперкубок-2026 является финальной точкой сезона уходящего – всё же чемпион России-2025/26 «Зенит» встретится с обладателем Кубка страны минувшего сезона «Спартаком».