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Спорт Уик-Энд

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«Спартак» готов на все 100! Барко вопреки слухам – на поле, Парада – уже в команде, Жедсон - готов! Карседо: «Желание запредельное!»

«Спартак» готов на все 100! Барко вопреки слухам – на поле, Парада – уже в команде, Жедсон - готов! Карседо: «Желание запредельное!»

Завтра стартует новый футбольный сезон в России. Хотя формально матч за Суперкубок-2026 является финальной точкой сезона уходящего – всё же чемпион России-2025/26 «Зенит» встретится с обладателем Кубка страны минувшего сезона «Спартаком».

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