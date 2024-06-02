Результаты забега HARD TRAIL FEST 2024, прошедшего 1 июня в Ленинградской области

1 июня в поселке Моторное (Ленинградская область) прошел забег HARD TRAIL FEST 2024. Участники соревновались на дистанциях 48 км с набором высоты 1286 м, 24,5 км с набором высоты 582 м, 7,2 км с набором высоты 186 м.
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