НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Результаты забега HARD TRAIL FEST 2024, прошедшего 1 июня в Ленинградской области

1 июня в поселке Моторное (Ленинградская область) прошел забег HARD TRAIL FEST 2024. Участники соревновались на дистанциях 48 км с набором высоты 1286 м, 24,5 км с набором высоты 582 м, 7,2 км с набором высоты 186 м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх