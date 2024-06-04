Аэрофотосъемки бурых медведей в Южно-Камчатском федеральном заповеднике продолжаются

В Южно-Камчатском федеральном заповеднике продолжаются аэрофотосъемки популяции бурого медведя. Специалисты Кроноцкого заповедника уже более двух десятилетий следят за изменением численности этого вида на территории особо охраняемых природных территорий.
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