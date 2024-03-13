В 2023 году стоимость квадратного метра в Санкт-Петербурге на вторичном рынке поднялась в среднем на 13,7%

С начала 2023 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке поднялась в среднем на 13,7%. Самый низкий рост показали цены на квадратные метры в трёх городах страны: Краснодаре (на 0,3%), Калининграде (1,7%), Петербурге (2,5%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии