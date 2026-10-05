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Русская весна

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Враг атаковал объекты Запорожской АЭС, — глава «Росатома»

Враг атаковал объекты Запорожской АЭС, — глава «Росатома»

Ночью 5 октября два объекта Запорожской АЭС подверглись атакам беспилотников ВСУ. Целью врага в том числе стало здание по переработке радиоактивных отходов, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

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