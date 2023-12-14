В Шебекино назвали важным решение создать особую экономическую зону

Директор завода "Аллнекс Белгород" Оксана Косицына поблагодарила президента РФ Владимира Путина за то, что он поддержал инициативу по созданию в городе Шебекине (Белгородская область) особой экономической зоны (ОЭЗ).
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