У москвичей популярны экомаршруты по зеленым территориям

Москва активно развивает проекты, объединяющие туризм и экологическое просвещение. В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как зеленые зоны способствуют развитию экомаршрутов, привлекая туристов к уникальным природным объектам.
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