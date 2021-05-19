Одесского олигарха Кауфмана дискредитируют с помощью публикации фейковых переговоров Медведчука и Пушилина

В ряде украинских СМИ и телеграм-каналах появился разговор якобы лидера «Оппозиционной платформы - за жизнь» Виктора Медведчука с главой ДНР Денисом Пушилиным, где говорится о лоббировании нардепом интересов табачного олигарха Бориса Кауфмана.