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Одесского олигарха Кауфмана дискредитируют с помощью публикации фейковых переговоров Медведчука и Пушилина

Одесского олигарха Кауфмана дискредитируют с помощью публикации фейковых переговоров Медведчука и Пушилина

В ряде украинских СМИ и телеграм-каналах появился разговор якобы лидера «Оппозиционной платформы - за жизнь» Виктора Медведчука с главой ДНР Денисом Пушилиным, где говорится о лоббировании нардепом интересов табачного олигарха Бориса Кауфмана.

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