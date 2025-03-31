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Закон, порядок, государство

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Для сотрудников Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина полицейские провели лекцию, направленную на профилактику дистанционных мошенничеств

Мероприятие по столь актуальному вопросу состоялось по инициативе члена Общественного совета при региональном УМВД.

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