Нижегородские дизайнеры пошили 30 образцов одежды с народными мотивами. О первых результатах коллаборации НХП с модным домом Alena Akhmadullina рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram.
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