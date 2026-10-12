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Нижегородская правда

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55 золотых медалей завоевала Нижегородская область на форуме «Золотая осень»

55 золотых медалей завоевала Нижегородская область на форуме «Золотая осень»

С 7 по 10 октября в Москве прошла XXVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» (0+). Нижегородская область получила более 80 наград за достижения в сфере сельского хозяйства.

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