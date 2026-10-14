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Трамп мчится на спасение… Аляски!

Трамп мчится на спасение… Аляски!

Американский президент вынужденно проводит предвыборные митинги в самом северном штате Америки, который традиционно поддерживает республиканцев.

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