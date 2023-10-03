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  • федор
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Минобороны Германии: Берлин передал Киеву большую партию спецсвязи, военной техники и боеприпасов

Минобороны Германии: Берлин передал Киеву большую партию спецсвязи, военной техники и боеприпасов

Берлин передал Киеву большую партию средств зашифрованной спецсвязи, военной техники и боеприпасов. Также украинские военные получили мостоукладчик Biber и два танка-тральщика Wisent 1, предназначенных для разминирования проходов.

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