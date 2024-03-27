К выбору третьей жены 45-летний Михаил отнесся более ответственно, чем к выбору предыдущих двух. Хватит с него раннего брака, заключенного с первой же девицей, которая дала уверенность в том, что борщ всегда будет под рукой.
Как 45-летний Михаил искал приличную невесту без детей, разводов, из полной семьи. И просчитался
Комментарии
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Робинзон Робинзонов
В полной семье, с нормальным отцом, ребёнок воспитывается на позитивных примерах взаимоотношений родителей. В так называемой неполной семье, ребёнок вообще не видит примеров взаимоотношений мужа и жены.
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10 час.
Валерий Кривошеев
Конечно есть исключения, жизнь сложная штука... Но дети в полной семье, без сводной сестры от третьего мужа, значительно чаще создают крепкие семьи. Касается это и девочек, и мальчиков. С Росстатом соревноваться в процентах не берусь, тем более, что он всё время врёт. Но по жизни получается так.
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10 час.
Дмитрий Ковера
Понятно, что всего лучше едва умеющая читать, старая и жирная бездомная безотцовщина, с тремя нагулянными, умственно неполноценными детьми. Увидев такое чудо, любой мужчина должен вцепиться в такое, как чёрт в грешную душу!
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2 час.
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