Как 45-летний Михаил искал приличную невесту без детей, разводов, из полной семьи. И просчитался

В полной семье, с нормальным отцом, ребёнок воспитывается на позитивных примерах взаимоотношений родителей. В так называемой неполной семье, ребёнок вообще не видит примеров взаимоотношений мужа и жены.

Валерий Кривошеев

Конечно есть исключения, жизнь сложная штука... Но дети в полной семье, без сводной сестры от третьего мужа, значительно чаще создают крепкие семьи. Касается это и девочек, и мальчиков. С Росстатом соревноваться в процентах не берусь, тем более, что он всё время врёт. Но по жизни получается так.