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Захарова назвала кощунством санкции ЕС против российского хирурга Рошаля

Захарова назвала кощунством санкции ЕС против российского хирурга Рошаля

Санкции Евросоюза, введенные в отношении российского хирурга Леонида Рошаля, это кощунство. Однако именно оно позволяет определить, «где свет, а где тьма», заявила в субботу, 25 февраля, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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