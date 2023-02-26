Захарова назвала кощунством санкции ЕС против российского хирурга Рошаля

Санкции Евросоюза, введенные в отношении российского хирурга Леонида Рошаля, это кощунство. Однако именно оно позволяет определить, «где свет, а где тьма», заявила в субботу, 25 февраля, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.