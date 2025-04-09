Дело о покушении на Руссо — точка не поставлена

Артист до сих пор пытается наказать организатора преступления. Авраам Руссо Anatoly Lomokhov/Global Look PressМосковский гарнизонный военный суд продлил содержание под стражей борца Тархана Эльдукаева на полгода в деле о покушении на певца Авраама Руссо.