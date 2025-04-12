Стало известно, почему Ксению Собчак наказали рублем за нарушение закона

Стало известно, что ведущая и журналистка Ксения Собчак была оштрафована на 10 тысяч рублей. Первоначально судебная пресс-служба сообщила только о том, что 1 апреля ей назначили наказание за неуплату другого штрафа, но никаких деталей не предоставила.