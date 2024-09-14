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Су-25 бомбят противника в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Су-25 бомбят противника в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Российские экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ударили авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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