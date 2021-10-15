Иран предостерегает ООН от возможного авантюризма Израиля

14 октября посол Ирана и постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи в письме на имя председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций предостерег мировое сообщество от любых возможных военных авантюр и просчетов Израиля в отношении Исламской Республики и ее ядерных объектов.
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