Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец ВС РФ: морпехи используют БМП Bradley для обучения бойцов на полигоне

КУРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, захватившие на сумском направлении БМП Bradley американского производства, используют машину для обучения бойцов на полигоне.

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