В отношении Эльмана Пашаева возбудили уголовное дело о мошенничестве 

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве по делу о мошенничестве в крупном размере, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета России Светлану Петрову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии