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В отношении Эльмана Пашаева возбудили уголовное дело о мошенничестве 

В отношении Эльмана Пашаева возбудили уголовное дело о мошенничестве 

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве по делу о мошенничестве в крупном размере, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета России Светлану Петрову.

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