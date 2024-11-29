Из брюха семиметрового питона достали проглоченного им мужчину

В Индонезии мужчину целиком проглотил питон. Об этом пишет Daily Mirror. Во вторник вечером, 26 ноября, 30-летний фермер Пеко собирал тростниковый сок для изготовления сахара в районе Северный Луву, когда на него напал питон.
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