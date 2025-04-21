Михаилу Боярскому рекомендовано месяц не выходить на сцену

Врачи рекомендовали артисту Михаилу Боярскому месяц не выходить на сцену. В Театре имени Ленсовета спектакль «Ромео и Джульетта» уже прошел без участия Боярского: со сцены звучал записанный голос артиста.
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