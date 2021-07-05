Пенсии россиян предложили вложить в "озеленение" экономики России

Константин АнатольевБизнес и финансыПенсии россиян предложили вложить в "озеленение" экономики России Средства Пенсионного фонда России и неправительственных пенсионных фондов можно вложить в «зеленые» облигации.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ОвчинниковГде то говорят о "золотом миллиарде", а у нас, по всей видимости, о "золотом миллионе". Прискорбно.АНГЕЛ АНГЕЛТак денег нет в пенсионном фонде и выплачивать пенсионерам нечего, по этому их решили уморить, а ту выясняется, что есть и их надо вложить в "ОЗЕЛЕНЕНИЕ" экономики России... Ну благодаря аферисту Чубайсу в свое время протащили о повышенном тарифе за электроэнергию, для ее развития и модернизации... И что тарифы заморозили или снизили? Нет и повышают каждый год, а где же научные разработки, передовые технологии, что сказки рыжего афериста... Так опять политики, чиновники, олигархи и бизнесмены разворуют.... Вот у меня предложения вложить деньги политиков, чиновников, олигархов и бизнесменов и пусть с этого получают прибыль, сами то у себя воровать не будут и народные пенсии не разворуют... Или что им это не интересно? Тогда вопрос почему??? Значит это очередная афера, что бы разворовать эти деньги и распилить между собой....Александр ЛисовскийКак сказал один мой знакомый : жизнь у меня такая грустная , но спасает пенсия ! Она такая смешная.Владимир Безбадченкотипа МММ? После стольких лет обмана, кто поверит в честность замыслов правительства?Владимир Безбадченкофамилия и профессия "экономист"весьма настораживают!Комментировать
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