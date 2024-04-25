Благодаря взаимодействию бизнес-омбудсмена и Департамента архитектуры в Хабаровске скоро появится новый частный медицинский центр

С жалобой на действия Хабаровской администрации к Уполномоченному обратился предприниматель. В августе 2023 года он обратился в Администрацию города Хабаровска с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства.
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