Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Все эти документы незаконны.Россия всё забрет и выдворит "покупателей"США и Украина под...
  • В С
    Дружба между дуркаиной и пшекландией не возможна.«Это Польша!» — п...
  • Валентин Воробьев
    Кто знает,со временем от такого полезного кваса останется одно название. Очень сомневаюсь  - торговля у нас ...Российский старта...

Профессор предрёк гибель России при ядерной войне в Индии

Профессор предрёк гибель России при ядерной войне в Индии

Шведско-американский физик и космолог, профессор физики Массачусетского технологического института Макс Тегмарк смоделировал последствия предполагаемого конфликта между Индией и Пакистаном с применением ядерного оружия и пришел к выводу, что погибнут 99% жителей США, России, Европы и Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgeni Velesik
А вот британцы, французы и другие члены НАТО опровергают данные, что всё не погибнут при обмене ядерными ударами между НАТО и Россией? Никто же не испытал в натуре, что будет, кроме японцев! Вот Туманного Альбиона точно не будет!
Ответить
10 час.
EV
Evgeni Velesik
И ещё, почему то тут сказано до Украины, значит Европа выживет? Ну как же тут без хохлов!
Ответить
10 час.
наверх