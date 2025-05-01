Профессор предрёк гибель России при ядерной войне в Индии

Evgeni Velesik

А вот британцы, французы и другие члены НАТО опровергают данные, что всё не погибнут при обмене ядерными ударами между НАТО и Россией? Никто же не испытал в натуре, что будет, кроме японцев! Вот Туманного Альбиона точно не будет!