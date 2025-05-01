Шведско-американский физик и космолог, профессор физики Массачусетского технологического института Макс Тегмарк смоделировал последствия предполагаемого конфликта между Индией и Пакистаном с применением ядерного оружия и пришел к выводу, что погибнут 99% жителей США, России, Европы и Китая.
Профессор предрёк гибель России при ядерной войне в Индии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgeni Velesik
А вот британцы, французы и другие члены НАТО опровергают данные, что всё не погибнут при обмене ядерными ударами между НАТО и Россией? Никто же не испытал в натуре, что будет, кроме японцев! Вот Туманного Альбиона точно не будет!
Ответить
10 час.
EV
Evgeni Velesik
И ещё, почему то тут сказано до Украины, значит Европа выживет? Ну как же тут без хохлов!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии