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Гинцбург рассказал о лечении первого пациента, привитого от меланомы

Гинцбург рассказал о лечении первого пациента, привитого от меланомы

Лечение первого пациента, получившего российскую вакцину для терапии меланомы, проходит успешно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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