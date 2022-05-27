Живая Кубань

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Солист «Иванушки International» рассказал, куда вкладывать деньги в Сочи

Солист «Иванушки International» рассказал, куда вкладывать деньги в Сочи

Солист «Иванушки International» рассказал, куда вкладывать деньги в СочиАндрей Григорьев-Апполонов, известный среди российских поклонников поп-музыки как рыжий солист группы «Иванушки International», дал совет, куда вкладывать деньги в Сочи.

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