Солист «Иванушки International» рассказал, куда вкладывать деньги в Сочи

Солист «Иванушки International» рассказал, куда вкладывать деньги в СочиАндрей Григорьев-Апполонов, известный среди российских поклонников поп-музыки как рыжий солист группы «Иванушки International», дал совет, куда вкладывать деньги в Сочи.