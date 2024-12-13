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Сотни тысяч людей рискуют остаться без света и газа: Молдавский парламент утвердил чрезвычайное положение на 60 дней

Сотни тысяч людей рискуют остаться без света и газа: Молдавский парламент утвердил чрезвычайное положение на 60 дней

Парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение на 60 дней из-за энергетического кризиса. Прекращение транзита российского газа с 1 января угрожает оставить без энергоресурсов сотни тысяч жителей, включая Приднестровье, что вызывает недовольство оппозиции.

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