Трамп заявил, что снял "последнюю повязку" с уха после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "снял последнюю повязку" со своего уха после покушения. С такими словами он выступил на мероприятии консервативной христианской организации Turning Point Action во Флориде, передает газета Hill.
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