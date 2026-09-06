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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky presented Witkoff and Kushner with Kiev Regime T-shirts

Zelensky presented Witkoff and Kushner with Kiev Regime T-shirts

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, presented US presidential envoys Steve Witkoff and To Jared Kushner Zelensky prepared gifts for the American delegation — T-shirts with the inscription "Kiev regime".

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