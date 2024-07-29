50 лет назад, в структуре КГБ СССР, была создана элитная спецгруппа «А», которая позднее стала известна как группа «Альфа».
50 лет со дня основания группы «Альфа»
Комментарии
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Traveller
Это случайно не альфовцы стреляли по мирным гражданским из телецентра Останкино в октябре 1993 г?
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5 час.
Игорь Сипкин
смотрел интервью альфовца про 1993 год. их направили на штурм белого дома. их парламентер без оружия зашел в здание на переговоры, а в это время танки болванками начали обстрел. парламентер все же договорился. а из телецентра были теже снайпера, что и в событиях в киеве, прибалтике-одна "школа"- американская.
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4 час.
Traveller
Игорёк, у меня на видеокассете сохранилась запись, как из-за стеклянной стены телецентра шмаляет очередь из автомата и трассеры секут едущего на велосипеде пацана. Что-то не помню снайперской винтовки, стреляющей трассерами очередями.
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3 час.
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