50 лет со дня основания группы «Альфа»

Игорь Сипкин

смотрел интервью альфовца про 1993 год. их направили на штурм белого дома. их парламентер без оружия зашел в здание на переговоры, а в это время танки болванками начали обстрел. парламентер все же договорился. а из телецентра были теже снайпера, что и в событиях в киеве, прибалтике-одна "школа"- американская.