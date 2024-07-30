Ещё одна очень узнаваемая трагедия в России. Летевший куда-то на огромной скорости гружёный КАМАЗ выскочил на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал, и столкнулся с пассажирским поездом.
О диверсии Асланбека… Опять «украинский след»?
Комментарии
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Александр
Бред сивой кобылы .В прошлом году чуть ли не ежедневно происходили происшествия на нерегулируемых переездах."40 раз за год. Обычное российское авось.
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1 д.
Виктор Борисов
Вовсем виноваты Байден Зеленский Украина и коллективный запад.........достала эта х..ня ..это был шахид мобиль...как и в Питере где утопили автобус с пассажирами
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1 д.
Александр
У доктора давно был?
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1 д.
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