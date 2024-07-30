О диверсии Асланбека… Опять «украинский след»?

Александр Бред сивой кобылы .В прошлом году чуть ли не ежедневно происходили происшествия на нерегулируемых переездах."40 раз за год. Обычное российское авось.

Виктор Борисов Вовсем виноваты Байден Зеленский Украина и коллективный запад.........достала эта х..ня ..это был шахид мобиль...как и в Питере где утопили автобус с пассажирами