Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Борисов
    "Адвокат Ковалевича назвал мужчину "тяжелобольным". Адвокат Михайленко утверждал, что его клиент страдает рядом хрони...«Цыганское барокк...
  • tsan tsan
    Что за мода такая пошла - заставлять извиняться ? Такое извинение  должно только сокращать сроки расследования и увел..."Это не афиширует...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Про ад мигранты сами упомянули... вот пусть и идут в этот свой АД, им там самое место. Мы их туда не посылали они ..."Это не афиширует...

О диверсии Асланбека… Опять «украинский след»?

О диверсии Асланбека… Опять «украинский след»?

Ещё одна очень узнаваемая трагедия в России. Летевший куда-то на огромной скорости гружёный КАМАЗ выскочил на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал, и столкнулся с пассажирским поездом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Бред сивой кобылы .В прошлом году чуть ли не ежедневно происходили происшествия на нерегулируемых переездах.&quot;40 раз за год. Обычное российское авось.
Ответить
1 д.
Виктор Борисов
Вовсем  виноваты  Байден Зеленский Украина  и коллективный  запад.........достала эта х..ня   ..это был шахид  мобиль...как и в Питере где утопили автобус  с пассажирами
Ответить
1 д.
Александр
У доктора давно был?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх