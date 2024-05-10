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Военные новости ★ спецоперация

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Квартал за кварталом: Удары артиллерии и авиации ВС РФ прокладывают нашей пехоте путь к освобождению Красногоровки

Квартал за кварталом: Удары артиллерии и авиации ВС РФ прокладывают нашей пехоте путь к освобождению Красногоровки

Российские войска продолжают продвижение в Красногоровке. Это последний город близ Донецка, в котором ещё остаются подразделения вооружённых сил Украины и который этими силами до недавнего времени полностью контролировался.

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